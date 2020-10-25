В Луганской области правоохранители усилили патрулирование на ночь
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Правоохранители Луганской области заступили на усиленное патрулирование в ночное время. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области, передает УНН.
"Пешие мобильные патрульные наряды и автопатрули будут осуществлять патрулирование не только вблизи избирательных участков, но и на территории населенных пунктов для обеспечения общественной безопасности граждан", - информируют правоохранители.
Напомним, в воскресенье в Луганской области все участковые избирательные комиссии открылись вовремя и без нарушений.
Как сообщал УНН, по состоянию на 21:00 25 октября в Украине было открыто 77 уголовных производств по нарушениям избирательного процесса.