Всі ДВК на Луганщині відкрились без порушень — поліція

“На Луганщині станом на 8.00 всі 307 ДВК відкрились і розпочали свою роботу. Порушень не зареєстровано. Продовжує у цілодобовому режимі працювати оперативний ситуаційний штаб, який координує роботу правоохоронців, аналізує та узагальнює оперативну обстановку на території області”, - зазначили в відомстві.

Додамо, що на охорону публічної безпеки у посиленому режимі залучені 667 співробітників поліції. У резерві перебувають мобільні вибухотехнічні, кінологічні та слідчо-оперативні групи.

Зауважимо, що в Києві шість дільниць запрацювали із запізненням, а дві — не відкрилися.