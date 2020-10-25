Все УИК в Луганской области открылись без нарушений - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Луганской области все участковые избиратели комиссии открылись вовремя и без нарушений. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области, передает УНН.
"В Луганской области по состоянию на 8.00 все 307 УИК открылись и начали свою работу. Нарушений не зарегистрировано. Продолжает в круглосуточном режиме работать оперативный ситуационный штаб, который координирует работу правоохранительных органов, анализирует и обобщает оперативную обстановку на территории области", - отметили в ведомстве.
Добавим, что на охрану публичной безопасности в усиленном режиме привлечены 667 сотрудников полиции. В резерве находятся мобильные взрывотехнические, кинологические и следственно-оперативные группы.
Заметим, что в Киеве шесть участков заработали с опозданием, а два - не открылись.