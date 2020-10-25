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Поліція: у Києві шість дільниць запрацювали із запізненням, а дві - не відкрилися

Поліція: у Києві шість дільниць запрацювали із запізненням, а дві - не відкрилися

Київ • УНН

 • 12844 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У столиці шість виборчих дільниць розпочали роботу із запізненням, а дві – не відкрилися. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"У столиці шість виборчих дільниць розпочали роботу із запізненням, а дві – поки не відкрилися", - йдеться у повідомленні.

Так, у поліції розповіли, що сьогодні о 8-й годині розпочали роботу 1103 дільничних виборчих комісій на території Києва, шість з яких, що у Шевченківському (3) і Солом’янському (3) районі столиці, - із запізненням, а дві – в Оболонському і Дарницькому районах – станом на 8:30 не відкрилися. Відомості про події внесені до Журналів єдиного обліку заяв та повідомлень та проводиться перевірка.

Майже 4500 працівників структурних підрозділів разом із приданими силами з Національної гвардії України та Національної академії внутрішніх справ забезпечують публічну безпеку та правопорядок на всіх виборчих дільницях. Правоохоронці у посиленому режимі забезпечують правопорядок та безпеку як на ДВК, так і на вулицях столиці.

Нагадаємо, голосування на чергових місцевих виборах 25 жовтня розпочалося на виборчих дільницях по всій країні з 8:00 та триватиме до 20:00 без перерви.

Це перші вибори, що відбуватимуться за новим Виборчим кодексом та на новій територіальній основі. Тож 25 жовтня обираються депутати 22 обласних, 119 районних, а також місцевих рад та їх голови у 1439 громадах. Не відбудуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила Центральна виборча комісія, вказали в ОПОРІ. Другий тур виборів міських голів буде проводитися лише в містах із кількістю виборців понад 75 тисяч осіб (якщо жоден із кандидатів не набере понад 50% голосів у першому турі).

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