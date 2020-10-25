Полиция: в Киеве шесть участков заработали с опозданием, а два - не открылись
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В столице шесть избирательных участков начали работу с опозданием, а два - не открылись. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"В столице шесть избирательных участков начали работу с опозданием, а два - пока не открылись", - говорится в сообщении.
Так, в полиции рассказали, что сегодня в 8 часов начали работу 1103 участковых избирательных комиссии на территории Киева, шесть из которых в Шевченковском (3) и Соломенском (3) районе столицы - с опозданием, а две - в Оболонском и Дарницком районах - по состоянию на 8:30 не открылись. Сведения о событиях внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений и проводится проверка.
Почти 4500 работников структурных подразделений вместе с приданными силами с Национальной гвардии Украины и Национальной академии внутренних дел обеспечивают публичную безопасность и правопорядок на всех избирательных участках. Правоохранители в усиленном режиме обеспечивают правопорядок и безопасность как на УИК, так и на улицах столицы.
Напомним, голосование на очередных местных выборов 25 октября началось на избирательных участках по всей стране с 8:00 продлится до 20:00 без перерыва.
Это первые выборы, которые пройдут по новому Избирательному кодексу и на новой территориальной основе. Таким образом, 25 октября избираются депутаты 22 областных, 119 районных, а также местных советов и их головы в 1439 общинах. Не состоятся выборы на временно оккупированных территориях Украины и в 18 общинах Донецкой и Луганской областей, где выборы на основании выводов областных военно-гражданских администраций не назначит Центральная избирательная комиссия, указали в ОПОРЕ. Второй тур выборов городских голов будет проводиться только в городах с числом избирателей более 75 тысяч человек (если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре).