На Луганщині правоохоронці посилили патрулювання на ніч

“Піші мобільні патрульні наряди та автопатрулі будуть здійснювати патрулювання не тільки поблизу виборчих дільниць, а й на території населених пунктів задля забезпечення публічної безпеки громадян”, — інформують правоохоронці.

Нагадаємо, в неділю у Луганській області всі дільничні виборчі комісії відкрилися вчасно та без порушень.



Як повідомляв УНН, станом на 21:00 25 жовтня в Україні було відкрито 77 кримінальних проваджень щодо порушень виборчого процесу.