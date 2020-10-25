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На Луганщині правоохоронці посилили патрулювання на ніч

На Луганщині правоохоронці посилили патрулювання на ніч

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Правоохоронці Луганської області заступили на посилене патрулювання у нічний час. Про це інформує відділ комунікації поліції Луганської області, передає УНН.

“Піші мобільні патрульні наряди та автопатрулі будуть здійснювати патрулювання не тільки поблизу виборчих дільниць, а й на території населених пунктів задля забезпечення публічної безпеки громадян”, — інформують правоохоронці.

Нагадаємо, в неділю у Луганській області всі дільничні виборчі комісії відкрилися вчасно та без порушень.

Як повідомляв УНН, станом на 21:00 25 жовтня в Україні було відкрито 77 кримінальних проваджень щодо порушень виборчого процесу.

Українські Національні Новини

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