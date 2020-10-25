На Луганщині правоохоронці посилили патрулювання на ніч
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Правоохоронці Луганської області заступили на посилене патрулювання у нічний час. Про це інформує відділ комунікації поліції Луганської області, передає УНН.
“Піші мобільні патрульні наряди та автопатрулі будуть здійснювати патрулювання не тільки поблизу виборчих дільниць, а й на території населених пунктів задля забезпечення публічної безпеки громадян”, — інформують правоохоронці.
Нагадаємо, в неділю у Луганській області всі дільничні виборчі комісії відкрилися вчасно та без порушень.
Як повідомляв УНН, станом на 21:00 25 жовтня в Україні було відкрито 77 кримінальних проваджень щодо порушень виборчого процесу.