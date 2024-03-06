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На Лиманском направлении ВСУ сожгли седьмую РЛС "ЗООПАРК-1" оккупантов: видео

На Лиманском направлении ВСУ сожгли седьмую РЛС "ЗООПАРК-1" оккупантов: видео

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 16:43  •  9183 просмотра

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Украинские спецназовцы обнаружили и предоставили артиллерийским подразделениям целеуказания для уничтожения российской радиолокационной станции "ЗООПАРК-1" и экипажа на Лиманском направлении.

Операторы ССО обнаружили и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны о российской РЛС 1Л219 "Зоопарк-1", - радиолокационная станция противника была уничтожена дотла вместе с экипажем.

 Об этом передает УНН, со ссылкой на канал Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Детали

Как отмечается, вражеский РЛС "Зоопарк-1" во время ведения разведки на Лиманском направлении операторы тактической группы "Медоед", входящих в состав ССО: они сопровождали цель и предоставили информацию для дальнейшего поражения. Ракетно-артиллерийское подразделение ВСУ обезвредило радиолокационную станцию российских оккупантов.

Уничтожена очередная вражеская РЛС "ЗООПАРК-1" (...) операторами разведывательных БПАК тактической группы "Медоед" 3-го отдельного полка ССО обнаружена РЛС 1Л219 "Зоопарк-1" (...) информацию предоставили ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для дальнейшего поражения. В результате огневого поражения радиолокационная станция противника уничтожена дотла вместе с экипажем.

- говорится в сообщении.

Отдельно указывается, что уже семь РЛС такого типа уничтожено операторами тактической группы "Медоед"

Напомним,

Операторы беспилотников украинского спецназа обнаружили и уничтожили несколько российских целей в Донецке, в частности склад боеприпасов, БПЛА и ретрансляционную станцию, а также ликвидировали трех российских оккупантов.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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