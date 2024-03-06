На Лиманському напрямку ЗСУ спалили сьому РЛС "ЗООПАРК-1" окупантів: відео
Київ • УНН
Українські спецпризначенці виявили та надали артилерійським підрозділам цілевказівки для знищення російської радіолокаційної станції "ЗООПАРК-1" та екіпажу на Лиманському напрямку.
Оператори ССО виявили та надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони про російську РЛС 1Л219 "Зоопарк-1", - радіолокаційну станцію противника було знищено вщент разом з екіпажом.
Про це передає УНН, із посиланням на канал Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
Деталі
Як зазначається, під час ведення розвідки на Лиманському напрямку оператори тактичної групи "Медоїд", що входять у склад ССО, виявили ворожий РЛС "Зоопарк-1": українські захисники супроводжували ціль та надали інформацію для подальшого ураження. Ракетно-артилерійській підрозділ ЗСУ знешкодив радіолокаційну станцію російських окупантів.
Знищено черговий ворожий РЛС "ЗООПАРК-1" (..) операторами розвідувальних БПАК тактичної групи "Медоїд" 3-го окремого полку ССО виявлено РЛС 1Л219 "Зоопарк-1" (..) інформацію надали ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження. Унаслідок вогневого ураження радіолокаційну станцію противника знищено вщент разом з екіпажом.
Окремо вказується, що вже сім РЛС такого типу знищено операторами тактичної групи "Медоїд"
Нагадаємо
Оператори безпілотників українського спецназу виявили та знищили кілька російських цілей у Донецьку, зокрема склад боєприпасів, БПЛА та ретрансляційну станцію, а також ліквідували трьох російських окупантів.