На Лимано-Купянском направлении удалось уничтожить 256 оккупантов и 73 единицы вражеской техники - спикер Сухопутных войск ВСУ
Киев • УНН
На Лиманско-Купянском направлении украинские войска отбили атаки противника, уничтожив 256 российских военнослужащих и 73 единицы военной техники.
На Лимано-Купянском направлении за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 256 оккупантов и уничтожили 73 единицы военной техники. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона, пишет УНН.
Детали
На Лимано-Купянском направлении наши защитники отбили 8 вражеских атак. Это Синьковка, Терны. Здесь враг нанес 18 авиационных ударов и осуществил применение 30 дронов-камикадзе по украинским позициям и 574 артиллерийских и минометных обстрела. Тем не менее удалось уничтожить 256 оккупантов и 73 единицы военной техники. В частности 11 БМП, 4 танка и один БТР
Дополнение
Также Фитьо сообщил о ситуации на Бахмутском направлении. Там было отбито 2 вражеские атаки в районе Клещеевки и Андреевки. Оккупанты нанесли 3 авиационных удара и применили 41 БПЛА. Также россиянами было совершено 537 артиллерийских и минометных обстрелов.
В то же время на Бахмутском направлении было уничтожено 104 захватчика и 58 единиц военной техники.
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На Лимано-Купянском направлении удалось уничтожить 256 оккупантов и 73 единицы вражеской техники - спикер Сухопутных войск ВСУ
На Лиманско-Купянском направлении украинские войска отбили атаки противника, уничтожив 256 российских военнослужащих и 73 единицы военной техники.
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