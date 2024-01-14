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На Лимано-Купянском направлении удалось уничтожить 256 оккупантов и 73 единицы вражеской техники - спикер Сухопутных войск ВСУ

Киев  •  УНН

14 январь 2024, 09:35  •  23551 просмотра

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На Лиманско-Купянском направлении украинские войска отбили атаки противника, уничтожив 256 российских военнослужащих и 73 единицы военной техники.

На Лимано-Купянском направлении за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 256 оккупантов и уничтожили 73 единицы военной техники. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

На Лимано-Купянском направлении наши защитники отбили 8 вражеских атак. Это Синьковка, Терны. Здесь враг нанес 18 авиационных ударов и осуществил применение 30 дронов-камикадзе по украинским позициям и 574 артиллерийских и минометных обстрела. Тем не менее удалось уничтожить 256 оккупантов и 73 единицы военной техники. В частности 11 БМП, 4 танка и один БТР

- сказал Владимир Фитьо.

Дополнение

Также Фитьо сообщил о ситуации на Бахмутском направлении. Там было отбито 2 вражеские атаки в районе Клещеевки и Андреевки. Оккупанты нанесли 3 авиационных удара и применили 41 БПЛА. Также россиянами было совершено 537 артиллерийских и минометных обстрелов.

В то же время на Бахмутском направлении было уничтожено 104 захватчика и 58 единиц военной техники.

370 тысяч оккупантов и более 6 тысяч танков: Генштаб обновил данные о потерях рф в Украине14 январь 2024, 08:36 • 22893 просмотра

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Война
На Лимано-Куп’янському напрямку вдалося знищити 256 окупантів та 73 одиниці ворожої техніки - речник Сухопутних військ ЗСУ
Ukrainian Armed Forces destroy 256 occupants and 73 pieces of enemy equipment in the Liman-Kupiansk sector - Ukrainian Armed Forces spokesman
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На Лимано-Купянском направлении удалось уничтожить 256 оккупантов и 73 единицы вражеской техники - спикер Сухопутных войск ВСУ

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