На Лимано-Куп’янському напрямку вдалося знищити 256 окупантів та 73 одиниці ворожої техніки - речник Сухопутних військ ЗСУ

На Лимано-Куп’янському напрямку за минулу добу ЗСУ ліквідували 256 окупантів та знищили 73 одиниці військової техніки. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону, пише УНН.

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На Лимано-Куп’янському напрямку наші захисники відбили 8 ворожих атак. Це Синьківка, Терни. Тут ворог завдав 18 авіаційних ударів та здійснив застосування 30 дронів-камікадзе по українських позиціях і 574 артилерійських та мінометних обстріли. Тим не менш вдалось знищити 256 окупантів та 73 одиниці військової техніки. Зокрема 11 БМП, 4 танки і один БТР