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На Лимано-Куп’янському напрямку вдалося знищити 256 окупантів та 73 одиниці ворожої техніки - речник Сухопутних військ ЗСУ

На Лимано-Куп’янському напрямку вдалося знищити 256 окупантів та 73 одиниці ворожої техніки - речник Сухопутних військ ЗСУ

Київ • УНН

 • 34625 перегляди

На Лимансько-Куп'янському напрямку українські війська відбили атаки противника, знищивши 256 російських військовослужбовців та 73 одиниці військової техніки.

На Лимано-Куп’янському напрямку за минулу добу ЗСУ ліквідували 256 окупантів та знищили 73 одиниці військової техніки. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону, пише УНН.

Деталі

На Лимано-Куп’янському напрямку наші захисники відбили 8 ворожих атак. Це Синьківка, Терни. Тут ворог завдав 18 авіаційних ударів та здійснив застосування 30 дронів-камікадзе по українських позиціях і 574 артилерійських та мінометних обстріли. Тим не менш вдалось знищити 256 окупантів та 73 одиниці військової техніки. Зокрема 11 БМП, 4 танки і один БТР

- сказав Володимир Фітьо.

Доповнення

Також Фітьо повідомив про ситуацію на Бахмутському напрямку. Там було відбито 2 ворожі атаки в районі Кліщіївки та Андріївки. Окупанти завдали 3 авіаційних удари та застосували 41 БПЛА. Також росіянами було здійснено 537 артилерійських та мінометних обстрілів.

Водночас на Бахмутському напрямку було знищено 104 загарбники та 58 одиниць військової техніки.

370 тисяч окупантів та понад 6 тисяч танків: Генштаб оновив дані про втрати рф в Україні 14.01.24, 10:36 • 30963 перегляди

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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