На Лимано-Куп’янському напрямку вдалося знищити 256 окупантів та 73 одиниці ворожої техніки - речник Сухопутних військ ЗСУ
Київ • УНН
На Лимансько-Куп'янському напрямку українські війська відбили атаки противника, знищивши 256 російських військовослужбовців та 73 одиниці військової техніки.
На Лимано-Куп’янському напрямку за минулу добу ЗСУ ліквідували 256 окупантів та знищили 73 одиниці військової техніки. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону, пише УНН.
Деталі
На Лимано-Куп’янському напрямку наші захисники відбили 8 ворожих атак. Це Синьківка, Терни. Тут ворог завдав 18 авіаційних ударів та здійснив застосування 30 дронів-камікадзе по українських позиціях і 574 артилерійських та мінометних обстріли. Тим не менш вдалось знищити 256 окупантів та 73 одиниці військової техніки. Зокрема 11 БМП, 4 танки і один БТР
Доповнення
Також Фітьо повідомив про ситуацію на Бахмутському напрямку. Там було відбито 2 ворожі атаки в районі Кліщіївки та Андріївки. Окупанти завдали 3 авіаційних удари та застосували 41 БПЛА. Також росіянами було здійснено 537 артилерійських та мінометних обстрілів.
Водночас на Бахмутському напрямку було знищено 104 загарбники та 58 одиниць військової техніки.
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