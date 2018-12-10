На Лычаковском кладбище снова пытались повредить конструкции возле львов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Неизвестные пытались повредить конструкции возле скульптур львов на Лычаковском кладбище во Львове. Об этом сообщил руководитель Лычаковского кладбища Михаил Нагай, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
По его словам, вчера охрана на камерах видеонаблюдения зафиксировала неизвестных молодых людей, которые пытались повредить конструкции возле львов.
"Эти четыре молодые люди задержаны, с ними работает полиция. Повреждения на конструкциях незначительные, выломано кусок площадью примерно 35 см", – сообщил Нагай.
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Напомним, 5 декабря неизвестные пытались повредить скульптуры львов на кладбище орлят во Львове.
Ранее во Львове задержали трех польских студентов, пытались зажечь файеры на Лычаковском кладбище, неподалеку польских военных захоронений. Суд признал трех поляков виновными по статье "хулиганство".
Как сообщал УНН, депутаты Львовского областного совета проголосовали за снос скульптур львов с кладбища орлят, расположенных на Лычаковском кладбище.
В Институте национальной памяти Польши заявили, что скульптуры львов должны оставаться на кладбище орлят, поскольку не могут представлять угрозу для суверенитета и независимости Украины. В МИД Польши отметили, что решительно против сноса скульптур.
Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что вопрос о сносе скульптур львов остается в ответственности горсовета.