На Личаківському цвинтарі знову намагалися пошкодити конструкції біля левів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Невідомі намагалися пошкодити конструкції біля скульптур левів на Личаківському цвинтарі у Львові. Про це повідомив керівник Личаківського цвинтаря Михайло Нагай, передає УНН з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.
За його словами, вчора охорона на камерах відеоспостереження зафіксувала невідомих молодих осіб, які намагались пошкодити конструкції біля левів.
"Ці чотири молоді особи затримані, з ними працює поліція. Пошкодження на конструкціях незначні, виламано кусок площею приблизно 35 см", — повідомив Нагай.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ультраправі поляки влаштували перфоманс на цвинтарі орлят у Львові
Нагадаємо, 5 грудня невідомі намагалися пошкодити скульптури левів на цвинтарі орлят у Львові.
Раніше у Львові затримали трьох польських студентів, які намагались запалити фаєри на Личаківському цвинтарі, неподалік польських військових поховань. Суд визнав трьох поляків винними за статтею "хуліганство".
Як повідомляв УНН, депутати Львівської обласної ради проголосували за знесення скульптур левів з цвинтаря орлят, що розташовані на Личаківському кладовищі.
В Інституті національної пам’яті Польщі заявили, що скульптури левів мають залишатися на цвинтарі орлят, оскільки не можуть становити загрозу для суверенітету й незалежності України. У МЗС Польщі зазначили, що рішуче проти знесення скульптур.
Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко заявив, що питання щодо знесення скульптур левів залишається у відповідальності міськради.