На левобережье Херсонской области существенно снизилась интенсивность атак рф - Гуменюк

Силы обороны продолжают удерживать занятые позиции на левом берегу Херсонской области и отражать атаки врага. Со стороны россиян интенсивность атак существенно снизилась. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Мы продолжаем удерживать занятые позиции и отражать атаки врага. Со стороны оккупантов интенсивность атак существенно снизилась. В последние дни это было 3-4 атаки, за прошедшие боевые сутки мы насчитали две такие попытки, но они также были неудачными. Продолжаются действия штурмовых групп в пешем порядке, бронетехнику враг пока не применяет - рассказала Гуменюк.

Она отметила, что россияне уже длительное время не используют бронетехнику, ведь они очень мощно теряли ее при каждом штурме.

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Ранее Гуменюк сообщала, что российские оккупанты не используют бронетехнику на левобережье Херсонской области во время штурмов из-за так называемого "командирского эмбарго".