На левобережье Херсонской области существенно снизилась интенсивность атак рф - Гуменюк
Киев • УНН
Украинские войска продолжают отражать атаки российских войск в Херсонской области, количество попыток штурма которых уменьшилось, враг избегает использования бронетехники из-за больших потерь.
Силы обороны продолжают удерживать занятые позиции на левом берегу Херсонской области и отражать атаки врага. Со стороны россиян интенсивность атак существенно снизилась. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Мы продолжаем удерживать занятые позиции и отражать атаки врага. Со стороны оккупантов интенсивность атак существенно снизилась. В последние дни это было 3-4 атаки, за прошедшие боевые сутки мы насчитали две такие попытки, но они также были неудачными. Продолжаются действия штурмовых групп в пешем порядке, бронетехнику враг пока не применяет
Она отметила, что россияне уже длительное время не используют бронетехнику, ведь они очень мощно теряли ее при каждом штурме.
Дополнение
Ранее Гуменюк сообщала, что российские оккупанты не используют бронетехнику на левобережье Херсонской области во время штурмов из-за так называемого "командирского эмбарго".
На левобережье Херсонской области существенно снизилась интенсивность атак рф - Гуменюк
Украинские войска продолжают отражать атаки российских войск в Херсонской области, количество попыток штурма которых уменьшилось, враг избегает использования бронетехники из-за больших потерь.
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