На лівобережжі Херсонщини суттєво знизилася інтенсивність атак рф - Гуменюк
Київ • УНН
Українські війська продовжують відбивати атаки російських військ у Херсонській області, кількість спроб штурму яких зменшилася, ворог уникає використання бронетехніки через великі втрати.
Сили оборони продовжують утримувати зайняті позиції на лівому березі Херсонщини й відбивати атаки ворога. З боку росіян інтенсивність атак суттєво знизилася. Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Ми продовжуємо утримувати зайняті позиції й відбивати атаки ворога. З боку окупантів інтенсивність атак суттєво знизилася. Останніми днями це було 3-4 атаки, за минулу бойову добу ми нарахували дві такі спроби, але вони також були не вдалими. Продовжуються дії штурмових груп в пішому порядку, бронетехніку ворог поки не застосовує
Вона зазначила, що росіяни вже довготривалий час не використовують бронетехніку, адже вони дуже потужно втрачали її при кожному штурмі.
Доповнення
Раніше Гуменюк повідомляла, що російські окупанти не використовують бронетехніку на лівобережжя Херсонщині під час штурмів через так зване "командирське ембарго".