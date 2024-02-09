На лівобережжі Херсонщини суттєво знизилася інтенсивність атак рф - Гуменюк

Сили оборони продовжують утримувати зайняті позиції на лівому березі Херсонщини й відбивати атаки ворога. З боку росіян інтенсивність атак суттєво знизилася. Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ми продовжуємо утримувати зайняті позиції й відбивати атаки ворога. З боку окупантів інтенсивність атак суттєво знизилася. Останніми днями це було 3-4 атаки, за минулу бойову добу ми нарахували дві такі спроби, але вони також були не вдалими. Продовжуються дії штурмових груп в пішому порядку, бронетехніку ворог поки не застосовує