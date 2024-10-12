На курщине продолжаются активные бои, ситуация постоянно меняется - руководитель ЦПД СНБО
Киев • УНН
В курской области рф продолжаются тяжелые бои, ситуация постоянно меняется. Силы обороны частично вернули позиции, но россияне снова посылают колонны на штурм, сообщил руководитель ЦПД СНБО.
В курской области рф продолжаются активные, тяжелые бои. Ситуация постоянно меняется. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
На Курщине продолжаются активные бои. После того, как Силы обороны частично вернули позиции, куда влезли россияне, они начали снова посылать колонны на штурм. Война там динамичная, маневры происходят, характерные для лесистой местности, очень большая динамика, поэтому важно не фиксироваться на каких-то выводах как окончательных
Он отметил, что там тяжелые бои, постоянно ситуация меняется, российские военкоры, между прочим, вообще пытаются тему «засушить», потому что не получается все как хотелось им.
Дополнение
11 октября Коваленко сообщал, что в курской области рф удалось пока сорвать замысел россиян.