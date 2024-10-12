На курщині тривають активні бої, ситуація постійно змінюється - керівник ЦПД РНБО
Київ • УНН
У курській області рф продовжуються важкі бої, ситуація постійно змінюється. Сили оборони частково повернули позиції, але росіяни знову посилають колони на штурм, повідомив керівник ЦПД РНБО.
В курській області рф тривають активні, важкі бої. Ситуація постійно змінюється. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
На Курщині тривають активні бої. Після того, як Сили оборони частково повернули позиції, куди влізли росіяни, вони почали знову посилати колони на штурм. Війна там динамічна, маневри відбуваються, характерні для лісистої місцевості, дуже велика динаміка, тому важливо не фіксуватися на якихось висновках як остаточних
Він зазначив, що там важкі бої, постійно ситуація змінюється, російські воєнкори, між іншим, взагалі намагаються тему "засушити", бо не виходить все як хотілося їм.
Доповнення
11 жовтня Коваленко повідомляв, що у курській області рф вдалося наразі зірвати задум росіян.