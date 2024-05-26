На Купянском направлении резко возросла активность врага - Генштаб

Почти в два раза в течение воскресенья, 26 мая, выросла активность врага на Купянском направлении. Не спадает она и на Покровском. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, передает УНН.

Так, Генштаб информирует о ситуации по состоянию на 19:00 26 мая.

Количество боевых столкновений с начала суток на фронтах российско-украинской войны возросло до 83. Российские оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы прорвать нашу оборону. Резко, почти в два раза в течение дня, возросла активность врага на Купянском направлении. Не спадает она и на Покровском - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении без особых изменений. Враг продолжает попытки улучшить тактическое положение в районах Волчанска и Липцов. Возле последнего ударил еще тремя КАБами. Всего на севере Харьковщины сегодня российские оккупанты сбросили уже 22 управляемые авиабомбы.

На Купянском направлении продолжаются шесть боевых столкновений из 21 с начала дня. Вражеские штурмовые действия продолжаются в районах Новоегоровки, Петропавловки, Берестового и Грековки. Оккупанты не прекращают авиаударов - еще два состоялось по территориям вблизи Богуславки и Шийковки.

На Лиманском направлении продолжается бой в районе Тернов. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении сейчас произошло уже 31 боевое столкновение. Противник, при поддержке авиации, направляет основные усилия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол и Уманское. Также нанес три авиаудара возле Скучного и Новоселовки Первой.

Продолжает бить управляемыми авиабомбами и неуправляемыми авиаракетами на Времовском направлении, возле Старомайорского, Урожайного и Ольговского. Количество боестолкновений не изменилось.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, указали в Генштабе.

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