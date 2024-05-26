На Куп’янському напрямку різко зросла активність ворога - Генштаб
Київ • УНН
Активність противника різко зросла на Куп'янському напрямку - майже вдвічі, тоді як на Покровському напрямку вона не зменшилася.
Майже в два рази протягом неділі, 26 травня, зросла активність ворога на Куп’янському напрямку. Не спадає вона і на Покровському. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ, передає УНН.
Так, Генштаб інформує про ситуацію станом на 19:00 26 травня.
Кількість бойових зіткнень від початку доби на фронтах російсько-української війни зросла до 83. Російські окупанти докладають максимум зусиль щоб прорвати нашу оборону. Різко, майже в два рази протягом дня, зросла активність ворога на Куп’янському напрямку. Не спадає вона і на Покровському
На Харківському напрямку без особливих змін. Ворог продовжує спроби покращити тактичне положення у районах Вовчанська і Липців. Біля останнього вдарив ще трьома КАБами. Загалом на півночі Харківщини сьогодні російські окупанти скинули уже 22 керовані авіабомби.
На Куп’янському напрямку продовжуються шість бойових зіткнень із 21 з початку дня. Ворожі штурмові дії тривають в районах Новоєгорівки, Петропавлівки, Берестового та Греківки. Окупанти не припиняють авіаударів – ще два відбулося по територіях поблизу Богуславки і Шийківки.
На Лиманському напрямку триває бій в районі Тернів. Ситуація контрольована.
На Покровському напрямку наразі відбулося вже 31 бойове зіткнення. Противник, за підтримки авіації, спрямовує основні зусилля в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл та Уманське. Також завдав три авіаудари біля Скучного та Новоселівки Першої.
Продовжує бити керованими авіабомбами та некерованими авіаракетами на Времівському напрямку, біля Старомайорського, Урожайного і Ольгівського. Кількість боєзіткнень не змінилася.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала, вказали у Генштабі.
Британська розвідка: ЗСУ стримали війська рф на Харківському напрямку, найближчого тижня успіхи ворога будуть обмежені26.05.24, 16:34 • 27948 переглядiв