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На Куп’янському напрямку різко зросла активність ворога - Генштаб

На Куп’янському напрямку різко зросла активність ворога - Генштаб

Київ • УНН

 • 31059 перегляди

Активність противника різко зросла на Куп'янському напрямку - майже вдвічі, тоді як на Покровському напрямку вона не зменшилася.

Майже в два рази протягом неділі, 26 травня, зросла активність ворога на Куп’янському напрямку. Не спадає вона і на Покровському. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ, передає УНН

Так, Генштаб інформує про ситуацію станом на 19:00 26 травня.

Кількість бойових зіткнень від початку доби на фронтах російсько-української війни зросла до 83. Російські окупанти докладають максимум зусиль щоб прорвати нашу оборону. Різко, майже в два рази протягом дня, зросла активність ворога на Куп’янському напрямку. Не спадає вона і на Покровському

- йдеться в повідомленні.

На Харківському напрямку без особливих змін. Ворог продовжує спроби покращити тактичне положення у районах Вовчанська і Липців. Біля останнього вдарив ще трьома КАБами. Загалом на півночі Харківщини сьогодні російські окупанти скинули уже 22 керовані авіабомби.

На Куп’янському напрямку продовжуються шість бойових зіткнень із 21 з початку дня. Ворожі штурмові дії тривають в районах Новоєгорівки, Петропавлівки, Берестового та Греківки. Окупанти не припиняють авіаударів – ще два відбулося по територіях поблизу Богуславки і Шийківки.

На Лиманському напрямку триває бій в районі Тернів. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку наразі відбулося вже 31 бойове зіткнення. Противник, за підтримки авіації, спрямовує основні зусилля в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл та Уманське. Також завдав три авіаудари біля Скучного та Новоселівки Першої. 

Продовжує бити керованими авіабомбами та некерованими авіаракетами на Времівському напрямку, біля Старомайорського, Урожайного і Ольгівського. Кількість боєзіткнень не змінилася.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала, вказали у Генштабі.

Британська розвідка: ЗСУ стримали війська рф на Харківському напрямку, найближчого тижня успіхи ворога будуть обмежені26.05.24, 16:34 • 27948 переглядiв

Тетяна Краєвська

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