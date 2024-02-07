На Кропивницкий летит вражеская ракета - ПС ВСУ
Воздушные силы ВСУ предупредили, что вражеская ракета, которая изменила курс, направляется в Кропивницкий.
На АЭС "Фукусима-1" зафиксировали утечку радиоактивной воды
На атомной электростанции Фукусима произошла утечка радиоактивной воды, которая содержала 22 миллиарда радиоактивных веществ, таких как цезий и стронций, просочившихся в окружающую почву.
Рада уволила члена ЦИК Буглака
Верховная Рада уволила Юрия Буглака, который фигурировал в журналистском расследовании, с должности члена Центральной избирательной комиссии.
ПС ВСУ предупредили о вражеской ракете: что известно
Военно-воздушные силы Украины предупредили, что крылатая ракета, вероятно, направляется в город Первомайск Николаевской области.
ХАМАС предлагает план прекращения огня: 135 дней в три этапа
ХАМАС предлагает 135-дневный план прекращения огня в три этапа для постепенного освобождения израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.
Атака рф на Украину: в Киеве свет восстановили, в Харькове работы продолжаются, повреждены газопроводы и погиб электромонтер в Николаеве - Минэнерго
В результате обстрелов в нескольких городах Украины было нарушено электро- и газоснабжение, погиб электромонтер, сообщает Министерство энергетики.
Профильный комитет поддержал законопроект о мобилизации - нардеп
Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности поддержал правительственный законопроект о мобилизации.
Рада поддержала отставку министра по делам ветеранов Лапутиной
Украинский парламент проголосовал 302 голосами за отставку министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной.
Швеция закрывает расследование взрывов на газопроводе "Северный поток": что известно
Шведская прокуратура объявила, что закрывает расследование взрывов на газопроводе "Северный поток", поскольку шведская юрисдикция не распространяется на инцидент, произошедший в международных водах.
Вражеская атака на Харьков: четыре человека обратились за медицинской помощью
Четыре человека обратились за медицинской помощью после российского ракетного удара по Харькову.