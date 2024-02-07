На Кропивницкий летит вражеская ракета - ПС ВСУ

ПС ВСУ предупредили о вражеской ракете, которая изменила курс и направляется на Кропивницкий, пишет УНН.

"Ракета изменила направление на Кропивницкий!", - написали в ПС ВСУ в соцсетях.

Ранее воздушные силы ВСУ предупреждали о вероятно крылатой вражеской ракете, которая направляется в направлении на Первомайск, Николаевской области,.