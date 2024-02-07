ПС ЗСУ попередили про ворожу ракету: що відомо
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України попередили, що крилата ракета, ймовірно, прямує до міста Первомайськ Миколаївської області.
Повітряні сили ЗСУ попередили про ймовірно крилату ворожу ракету, яка прямує у напрямку на Первомайськ, Миколаївської області, пише УНН.
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"Одеська та Миколаївська області ймовірно крилата ракета!", - написали в ПС ЗСУ у соцмережах.
Пізніше додали, що ракета рухається північним напрямком на Первомайськ Миколаївської області.
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