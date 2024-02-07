ПС ВСУ предупредили о вражеской ракете: что известно

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  190631 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  222399 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  234909 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  197134 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  183668 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  280777 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  356509 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

ПС ВСУ предупредили о вражеской ракете: что известно

Военно-воздушные силы Украины предупредили, что крылатая ракета, вероятно, направляется в город Первомайск Николаевской области.

Война •   •  15469 просмотра
ПС ВСУ предупредили о вражеской ракете: что известно

ХАМАС предлагает план прекращения огня: 135 дней в три этапа

ХАМАС предлагает 135-дневный план прекращения огня в три этапа для постепенного освобождения израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.

Новости Мира •   •  12614 просмотра
ХАМАС предлагает план прекращения огня: 135 дней в три этапа

Атака рф на Украину: в Киеве свет восстановили, в Харькове работы продолжаются, повреждены газопроводы и погиб электромонтер в Николаеве - Минэнерго

В результате обстрелов в нескольких городах Украины было нарушено электро- и газоснабжение, погиб электромонтер, сообщает Министерство энергетики.

Война •   •  13201 просмотра
Атака рф на Украину: в Киеве свет восстановили, в Харькове работы продолжаются, повреждены газопроводы и погиб электромонтер в Николаеве - Минэнерго

Профильный комитет поддержал законопроект о мобилизации - нардеп

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности поддержал правительственный законопроект о мобилизации.

Политика •   •  13017 просмотра
Профильный комитет поддержал законопроект о мобилизации - нардеп

Рада поддержала отставку министра по делам ветеранов Лапутиной

Украинский парламент проголосовал 302 голосами за отставку министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной.

Политика •   •  11325 просмотра
Рада поддержала отставку министра по делам ветеранов Лапутиной

Швеция закрывает расследование взрывов на газопроводе "Северный поток": что известно

Шведская прокуратура объявила, что закрывает расследование взрывов на газопроводе "Северный поток", поскольку шведская юрисдикция не распространяется на инцидент, произошедший в международных водах.

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Швеция закрывает расследование взрывов на газопроводе "Северный поток": что известно

Вражеская атака на Харьков: четыре человека обратились за медицинской помощью

Четыре человека обратились за медицинской помощью после российского ракетного удара по Харькову.

Война •   •  14708 просмотра
Вражеская атака на Харьков: четыре человека обратились за медицинской помощью

На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 39 единиц техники врага - Тарнавский

На Таврическом направлении украинские военные уничтожили 39 единиц российской военной техники и нейтрализовали 159 беспилотников.

Война •   •  13879 просмотра
На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 39 единиц техники врага - Тарнавский

Начать год с добрых дел: Биржа Благотворительности "ДоброДій" в январе оказала помощь 16 тяжелобольным детям

В январе Биржа благотворительности "ДоброДій" помогла 16 тяжелобольным украинским детям на общую сумму 507 000 гривен.

Общество •   •  11352 просмотра
Начать год с добрых дел: Биржа Благотворительности "ДоброДій" в январе оказала помощь 16 тяжелобольным детям

Украина и Франция усиливают сотрудничество по восстановлению украинской экономики

Франция и Украина реализуют совместные проекты в приоритетных отраслях украинской экономики, таких как энергетика, транспорт с целью укрепления сотрудничества и поддержки восстановления Украины.

Экономика •   •  12355 просмотра
Украина и Франция усиливают сотрудничество по восстановлению украинской экономики