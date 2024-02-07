ПС ВСУ предупредили о вражеской ракете: что известно

Воздушные силы ВСУ предупредили о вероятно крылатой вражеской ракете, которая направляется в направлении Первомайска, Николаевской области, пишет УНН.

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"Одесская и Николаевская области вероятно крылатая ракета!", - написали в ПС ВСУ в соцсетях.

Позже добавили, что ракета движется северным направлением на Первомайск Николаевской области.

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