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В Киевской области в результате вражеской атаки поврежден хозяйственный дом, произошло возгорание - полиция

Киев • УНН

 • 336925 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. В одном из районов Киевской области в результате атаки российских оккупантов поврежден хозяйственный дом, произошло возгорание. Пострадавших нет. Сейчас пожар ликвидирован, сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов, передает УНН.

Цитата

"В одном из районов Киевской области в результате атаки оккупантов поврежден хозяйственный дом. Вспыхнул огонь. Пострадавших нет. На месте работает полиция и экстренные службы. Спасатели уже ликвидировали пожар", - сообщил Небытов. 

Дополнение

КГВА сообщает об обнаружении 6 обломков ракет в трех районах Киева во время вражеской атаки. Есть раненый - в Подольском районе, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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