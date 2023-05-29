В Киевской области в результате вражеской атаки поврежден хозяйственный дом, произошло возгорание - полиция

Цитата

"В одном из районов Киевской области в результате атаки оккупантов поврежден хозяйственный дом. Вспыхнул огонь. Пострадавших нет. На месте работает полиция и экстренные службы. Спасатели уже ликвидировали пожар", - сообщил Небытов.

Дополнение

КГВА сообщает об обнаружении 6 обломков ракет в трех районах Киева во время вражеской атаки. Есть раненый - в Подольском районе, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взрывы в Киеве в центральных районах - Кличко