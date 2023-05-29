На Київщині внаслідок ворожої атаки пошкоджено господарський будинок, сталося загорання - поліція

Цитата

"В одному із районів Київщини внаслідок атаки окупантів пошкоджено господарський будинок. Спалахнув вогонь. Потерпілих немає. На місці працює поліція та екстренну служби. Рятувальники вже ліквідували пожежу", - повідомив Нєбитов.

Доповнення

КМВА повідомляє про виявлення 6 уламків ракет у трьох районах Києва під час ворожої атаки. Є поранений - у Подільському районі, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибухи у Києві у центральних районах - Кличко