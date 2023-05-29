На Київщині внаслідок ворожої атаки пошкоджено господарський будинок, сталося загорання - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. В одному із районів Київщини внаслідок атаки російських окупантів пошкоджено господарський будинок, сталося загорання. Постраждалих немає. Наразі пожежа ліквідована, повідомив начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.
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"В одному із районів Київщини внаслідок атаки окупантів пошкоджено господарський будинок. Спалахнув вогонь. Потерпілих немає. На місці працює поліція та екстренну служби. Рятувальники вже ліквідували пожежу", - повідомив Нєбитов.
Доповнення
КМВА повідомляє про виявлення 6 уламків ракет у трьох районах Києва під час ворожої атаки. Є поранений - у Подільському районі, повідомив мер столиці Віталій Кличко.
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