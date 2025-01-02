На Кировоградщине обезвредили неразорвавшуюся боевую часть российской ракеты
Киев • УНН
Взрывотехники обнаружили и уничтожили контролируемым подрывом боевую часть крылатой ракеты на территории Кировоградской области. Специалисты разрядили опасное устройство, которое ранее нашли местные жители.
Взрывотехники на Кировоградщине уничтожили путем контролируемого подрыва неразорвавшуюся боевую часть российской ракеты, которую обнаружили на территории одного из районов области. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Кировоградской области, передает УНН.
"В конце декабря на территории одного из районов области граждане обнаружили обломки взрывоопасного предмета и сообщили об этом полицейским. На месте происшествия сотрудники взрывотехнической службы ГУНП в Кировоградской области обнаружили боевую часть крылатой ракеты, которая не сдетонировала. Специалисты изъяли взрывоопасное устройство из почвы, разрядили его и уничтожили путем контролируемого подрыва", - говорится в сообщении.
Правоохранители в очередной раз напомнили, что в случае обнаружения каких-либо подозрительных предметов ни в коем случае к ним не приближаться, а об опасной находке нужно немедленно сообщить профильные службы.
Напомним
Российская армия нанесла удар ракетой по Николаевской области 2 января. Пострадавших в результате атаки нет.