На Кіровоградщині знешкодили нерозірвану бойову частину російської ракети

Вибухотехніки на Кіровоградщині знищили шляхом контрольованого підриву нерозірвану бойову частину російської ракети, яку виявили на території одного з районів області. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Кіровоградській області, передає УНН.

"Наприкінці грудня на території одного з районів області громадяни виявили уламки вибухонебезпечного предмета та повідомили про це поліцейських. На місці події співробітники вибухотехнічної служби ГУНП у Кіровоградській області виявили бойову частину крилатої ракети, яка не здетонувала. Фахівці вилучили вибухонебезпечний пристрій з ґрунту, розрядили його та знищили шляхом контрольованого підриву", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вкотре нагадали, що у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів у жодному разі до них не наближатися, а про небезпечну знахідку потрібно негайно повідомити профільні служби.

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