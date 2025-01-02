На Кіровоградщині знешкодили нерозірвану бойову частину російської ракети
Київ • УНН
Вибухотехніки виявили та знищили контрольованим підривом бойову частину крилатої ракети на території Кіровоградської області. Фахівці розрядили небезпечний пристрій, який раніше знайшли місцеві жителі.
Вибухотехніки на Кіровоградщині знищили шляхом контрольованого підриву нерозірвану бойову частину російської ракети, яку виявили на території одного з районів області. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Кіровоградській області, передає УНН.
"Наприкінці грудня на території одного з районів області громадяни виявили уламки вибухонебезпечного предмета та повідомили про це поліцейських. На місці події співробітники вибухотехнічної служби ГУНП у Кіровоградській області виявили бойову частину крилатої ракети, яка не здетонувала. Фахівці вилучили вибухонебезпечний пристрій з ґрунту, розрядили його та знищили шляхом контрольованого підриву", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці вкотре нагадали, що у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів у жодному разі до них не наближатися, а про небезпечну знахідку потрібно негайно повідомити профільні служби.
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