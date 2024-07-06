На Киевщине в результате столкновения автомобилей 22-летний водитель был госпитализирован в больницу

В селе Жорновка Фастовского района 4 июля произошло ДТП, когда водитель "Mercedes" не предоставил преимущество "Hyundai". В результате столкновения 22-летний водитель "Mercedes" получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщают Полиция Киевщины, передает УНН.

Детали

Полиция расследует ДТП, которое произошло 4 июля около 16:00 в селе Жорновка Фастовского района Киевской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Mercedes" не предоставил преимущество в движении автомобилю "Hyundai", что привело к столкновению.

В результате аварии 22-летний водитель "Mercedes" получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По факту ДТП следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 УКУ.

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