На Киевщине в результате столкновения автомобилей 22-летний водитель был госпитализирован в больницу
Киев • УНН
4 июля 22-летний водитель "Mercedes" получил травмы и был госпитализирован после того, как не предоставил преимущество в движении автомобилю "Hyundai" в селе Жорновка Киевской области, что привело к столкновению.
В селе Жорновка Фастовского района 4 июля произошло ДТП, когда водитель "Mercedes" не предоставил преимущество "Hyundai". В результате столкновения 22-летний водитель "Mercedes" получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщают Полиция Киевщины, передает УНН.
Детали
Полиция расследует ДТП, которое произошло 4 июля около 16:00 в селе Жорновка Фастовского района Киевской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля "Mercedes" не предоставил преимущество в движении автомобилю "Hyundai", что привело к столкновению.
В результате аварии 22-летний водитель "Mercedes" получил телесные повреждения и был госпитализирован.
По факту ДТП следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 УКУ.
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