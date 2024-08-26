В Киевской области ПВО работает по вражеским дронам - ОВА
Киев • УНН
В Киевской области объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских БПЛА. Силы ПВО работают по целям, жителей призывают находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.
В Киевской области объявлена воздушная тревога на фоне атаки вражеских дронов. Силы ПВО в области работают по целям, сообщили в Киевской ОВА, пишет УНН.
Киевская область! Силы ПВО работают по вражеским БПЛА. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности
ПС ВСУ сообщали о:
1.Ударном БпЛА – в центре Киевщины в сторону Киева.
2. Ударном БпЛА – на севере Черкасщины.
Через атаку рф на Київщину троє поранених, серед них немовля: показали наслідки26 августа 2024, 10:04 • 13076 просмотров