Из-за атаки рф на Киевскую область трое пострадавших, среди них младенец: показали последствия

Российские войска атаковали Киевскую область, ранив трех человек, включая младенца. Повреждены 22 частных дома, сообщили в Национальной полиции, пишет УНН.

Детали

"Сегодня, 26 августа, оккупанты в очередной раз атаковали Киевскую область. Три человека получили травмы, среди них пятимесячный ребенок. Повреждения получили дома местных жителей, транспортные средства", - сообщили в полиции.

Указано, что на 12:00 получили повреждения 22 частных дома и один дом разрушен. Кроме того, повреждены два автомобиля, гараж, хозяйственное помещение и забор. Также произошло возгорание травяного настила. Полицейские проводят осмотры и фиксируют последствия атаки.

По сообщению Офиса Генпрокурора со ссылкой на данные следствия, 26 августа вооруженные силы рф осуществили комбинированную атаку на Киевскую область. "Целью врага были объекты критической инфраструктуры региона", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в одном из районов области в результате атаки врага ранения получила женщина.

Ворог масовано атакував Київщину: є поранений і пошкодження інфраструктури та будинків, розгортають "пункти незламності"