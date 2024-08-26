Враг массированно атаковал Киевскую область: есть раненый и повреждения инфраструктуры и домов, разворачивают "пункты несокрушимости"

Враг атаковал Киевскую область ракетами и дронами. Повреждена инфраструктура и частные дома, есть раненый. Введены экстренные отключения света, открываются Пункты Несокрушимости. О последствиях массированной атаки врага на Киевщину сообщил начальник Киевской ОDА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Всю ночь и утро враг атакует область ракетами и ударными дронами. Есть повреждения инфраструктурных объектов. Уже есть информация о раненом человеке, он доставлен в одно из районных медучреждений, оказывается необходимая помощь. Также фиксируем повреждения частных домов в результате падения обломков сбитых вражеских целей в 4 районах - написал Кравченко в Facebook.

На Киевщине по распоряжению Укрэнерго, как указано, введены экстренные отключения света. Начальник Киевской ОВА поручил районам и громадам оперативно начать работу Пунктов Несокрушимости, чтобы люди имели где подзарядить телефоны.

Все оперативные службы работают на местах, отметил глава ОВА.

У Києві розгортають "пункти незламності" на тлі екстрених відключень світла