Ворог масовано атакував Київщину: є поранений і пошкодження інфраструктури та будинків, розгортають "пункти незламності"
Київ • УНН
Ворог атакував Київську область ракетами та дронами. Пошкоджено інфраструктуру та приватні будинки, є поранений. Введено екстрені відключення світла, відкриваються Пункти незламності.
Ворог атакував Київську область ракетами та дронами. Пошкоджено інфраструктуру та приватні будинки, є поранений. Введено екстрені відключення світла, відкриваються Пункти Незламності. Про наслідки масованої атаки ворога на Київщину повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, пише УНН.
Всю ніч та ранок ворог атакує область ракетами та ударними дронами. Є пошкодження інфраструктурних об’єктів. Вже маємо інформацію про поранену людину. Її доправлено до одного з районних медзакладів, надається необхідна допомога. Також фіксуємо пошкодження приватних будинків внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в 4 районах
На Київщині за розпорядженням Укренерго, як вказано, введені екстрені відключення світла. Начальник Київської ОВА доручив районам та громадам оперативно розпочати роботу Пунктів Незламності, щоб люди мали де підзарядити телефони.
Всі оперативні служби працюють на місцях, зазначив голова ОВА.
У Києві розгортають "пункти незламності" на тлі екстрених відключень світла26.08.24, 10:07 • 27921 перегляд