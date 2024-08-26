Ворог масовано атакував Київщину: є поранений і пошкодження інфраструктури та будинків, розгортають "пункти незламності"

Ворог атакував Київську область ракетами та дронами. Пошкоджено інфраструктуру та приватні будинки, є поранений. Введено екстрені відключення світла, відкриваються Пункти Незламності. Про наслідки масованої атаки ворога на Київщину повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, пише УНН.

Всю ніч та ранок ворог атакує область ракетами та ударними дронами. Є пошкодження інфраструктурних об’єктів. Вже маємо інформацію про поранену людину. Її доправлено до одного з районних медзакладів, надається необхідна допомога. Також фіксуємо пошкодження приватних будинків внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в 4 районах