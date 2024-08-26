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Через атаку рф на Київщину троє поранених, серед них немовля: показали наслідки

Через атаку рф на Київщину троє поранених, серед них немовля: показали наслідки

Київ • УНН

 • 18587 перегляди

Окупанти атакували Київську область, поранивши трьох людей, включаючи немовля. Пошкоджено 22 приватні будинки, автомобілі та об'єкти критичної інфраструктури. Поліція фіксує наслідки нападу.

Російські війська атакували Київську область, поранивши трьох людей, включаючи немовля. Пошкоджено 22 приватні будинки, повідомили у Національній поліції, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні, 26 серпня, окупанти вчергове атакували Київщину. Троє людей отримали травми, серед них пʼятимісячна дитина. Пошкодження зазнали будинки місцевих жителів, транспортні засоби", - повідомили у поліції.

Вказано, що на 12:00 зазнали пошкоджень 22 приватні будинки та один будинок зруйновано. Крім того, пошкоджені два автомобілі, гараж, господарське приміщення та паркан. Також сталось загоряння трав`яного настилу. Поліцейські проводять огляди та фіксують наслідки атаки.

За повідомленням Офісу Генпрокурора з посиланням на дані слідства, 26 серпня збройні сили рф здійснили комбіновану атаку на Київщину. "Ціллю ворога були об'єкти критичної інфраструктури регіону", - ідеться у повідомленні.

Повідомляється, що в одному з районів області внаслідок атаки ворога поранення отримала жінка.

Ворог масовано атакував Київщину: є поранений і пошкодження інфраструктури та будинків, розгортають "пункти незламності"26.08.24, 10:21 • 21261 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКиївщина

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