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На Київщині ППО працює по ворожих дронах - ОВА

На Київщині ППО працює по ворожих дронах - ОВА

Київ • УНН

 • 36753 перегляди

У Київській області оголошено повітряну тривогу через атаку ворожих БПЛА. Сили ППО працюють по цілях, жителів закликають перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

У Київській області оголошено повітряну тривогу на тлі атаки ворожих дронів. Сили ППО в області працюють по цілях, повідомили у Київській ОВА, пише УНН.

Київська область! Сили ППО працюють по ворожим БПЛА. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку

- повідомили в ОВА у Telegram.

ПС ЗСУ повідомляли про:

1.Ударний БпЛА - в центрі Київщини в сторону Києва.

2. Ударний БпЛА - на півночі Черкащини.

Через атаку рф на Київщину троє поранених, серед них немовля: показали наслідки26.08.24, 13:04 • 18587 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКиївщина

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