На Київщині ППО працює по ворожих дронах - ОВА
Київ • УНН
У Київській області оголошено повітряну тривогу через атаку ворожих БПЛА. Сили ППО працюють по цілях, жителів закликають перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.
У Київській області оголошено повітряну тривогу на тлі атаки ворожих дронів. Сили ППО в області працюють по цілях, повідомили у Київській ОВА, пише УНН.
Київська область! Сили ППО працюють по ворожим БПЛА. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку
ПС ЗСУ повідомляли про:
1.Ударний БпЛА - в центрі Київщини в сторону Києва.
2. Ударний БпЛА - на півночі Черкащини.
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