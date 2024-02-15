На Киевщине подсчитали ущерб нанесенный утренним ракетным обстрелом - ОВА
Киев • УНН
По словам руководителя ОВА Руслана Кравченко, убытки от утреннего ракетного обстрела в Киевской области выросли до 21 частного дома, 9 нежилых зданий - заборов и гаражей, а также поврежден 1 автомобиль.
На Киевщине подсчитали нанесенный утренним обстрелом ущерб. По данным председателя ОВА Руслана Кравченко увеличилось количество поврежденных объектов. Об этом он сообщил на своей фейсбук странице, передает УНН.
Сейчас увеличилось количество поврежденных объектов. ... По состоянию на 18:00 - это 21 частный дом. В них частично выбиты окна, посеченные двери, повреждены крыши и стены. Погибших и пострадавших нет. Кроме того, обломками поврежден 1 автомобиль, а также 9 нежилых объектов - заборы, гаражи, хозяйственные помещения.
Детали
Начальник Киевской ОВА отметил, что ликвидация последствий утренней ракетной атаки продолжается. Оперативные группы все еще собирают информацию. Все факты военных преступлений фиксируют правоохранители.
Кравченко также добавил, что владельцам поврежденных домов уже оказывают необходимую помощь.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что из-за утреннего удара армии РФ по территории Киевской области поврежден 21 частный дом и одно транспортное средство.
На Киевщине подсчитали ущерб нанесенный утренним ракетным обстрелом - ОВА
По словам руководителя ОВА Руслана Кравченко, убытки от утреннего ракетного обстрела в Киевской области выросли до 21 частного дома, 9 нежилых зданий - заборов и гаражей, а также поврежден 1 автомобиль.
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