Внаслідок ворожої атаки на Київщині пошкоджені понад 20 будинків

Через ранковий удар армії рф по території Київської області пошкоджено 21 приватний будинок та один транспортний засіб. Обійшлось без постраждалих, повідомляє УНН із посиланням на поліцію Київщини.

Станом на 12.00 внаслідок атаки пошкоджено 21 приватний будинок та один транспортний засіб. На щастя, потерпілих не має - йдеться у повідомленні поліції.

На місці події продовжують працювати правоохоронці, вибухотехніки Київщини та рятувальники. Поліцейські проводять огляд місця події та фіксують наслідки ворожої атаки.

Раніше УНН повідомляв, що станом на 8:00 падіння уламків ворожих ракет зафіксовані у двох населених пунктах одного з районів Київської області.