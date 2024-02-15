В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены более 20 домов

Из-за утреннего удара армии рф по территории Киевской области поврежден 21 частный дом и одно транспортное средство. Обошлось без пострадавших, сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

По состоянию на 12.00 в результате атаки поврежден 21 частный дом и одно транспортное средство. К счастью, пострадавших нет - говорится в сообщении полиции.

На месте происшествия продолжают работать правоохранители, взрывотехники Киевщины и спасатели. Полицейские проводят осмотр места происшествия и фиксируют последствия вражеской атаки.

Ранее УНН сообщал, что по состоянию на 8:00 падения обломков вражеских ракет зафиксированы в двух населенных пунктах одного из районов Киевской области.