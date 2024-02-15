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В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены более 20 домов

В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены более 20 домов

Киев  •  УНН

15 февраль 2024, 11:41  •  11796 просмотра

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В результате вражеского обстрела Киевской области было повреждено более 20 домов и один автомобиль, никто не пострадал.

Из-за утреннего удара армии рф по территории Киевской области поврежден 21 частный дом и одно транспортное средство. Обошлось без пострадавших, сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области. 

По состоянию на 12.00 в результате атаки поврежден 21 частный дом и одно транспортное средство. К счастью, пострадавших нет

- говорится в сообщении полиции.

На месте происшествия продолжают работать правоохранители, взрывотехники Киевщины и спасатели. Полицейские проводят осмотр места происшествия и фиксируют последствия вражеской атаки.

Ранее УНН сообщал, что по состоянию на 8:00 падения обломков вражеских ракет зафиксированы в двух населенных пунктах одного из районов Киевской области. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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