В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены более 20 домов
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела Киевской области было повреждено более 20 домов и один автомобиль, никто не пострадал.
Из-за утреннего удара армии рф по территории Киевской области поврежден 21 частный дом и одно транспортное средство. Обошлось без пострадавших, сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
По состоянию на 12.00 в результате атаки поврежден 21 частный дом и одно транспортное средство. К счастью, пострадавших нет
На месте происшествия продолжают работать правоохранители, взрывотехники Киевщины и спасатели. Полицейские проводят осмотр места происшествия и фиксируют последствия вражеской атаки.
Ранее УНН сообщал, что по состоянию на 8:00 падения обломков вражеских ракет зафиксированы в двух населенных пунктах одного из районов Киевской области.
В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены более 20 домов
В результате вражеского обстрела Киевской области было повреждено более 20 домов и один автомобиль, никто не пострадал.
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