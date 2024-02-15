Наслідки атаки на Київщині: пошкоджені 7 приватних будинків
Київ • УНН
Сім приватних будинків були частково зруйновані, а автомобіль пошкоджений падаючими осколками ракет під час ранкового обстрілу в Київській області України.
Під час ранкової атаки на Київщину частково зруйновані 7 приватних будинків, декілька господарчих споруд та автомобіль. Станом на 8:00 падіння уламків ворожих ракет зафіксовані у двох населених пунктах одного з районів Київської області. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
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Зазначається, що вранці росіяни атакували область ракетами. Повітряна тривога тривала понад дві години.
Завдяки роботі ППО влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури на Київщині не зафіксовано.
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
Оперативні групи продовжують працювати над виявленням наслідків ракетної атаки.
У пошкоджених будинках вибиті вікна, зруйновані фасади й дахи. Кравченко запевнив, що обласна адміністрація спільно з громадами надасть всю необхідну допомогу мешканцям пошкоджених осель.
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