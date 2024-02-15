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Наслідки атаки на Київщині: пошкоджені 7 приватних будинків

Наслідки атаки на Київщині: пошкоджені 7 приватних будинків

Київ • УНН

 • 101084 перегляди

Сім приватних будинків були частково зруйновані, а автомобіль пошкоджений падаючими осколками ракет під час ранкового обстрілу в Київській області України.

Під час ранкової атаки на Київщину частково зруйновані 7 приватних будинків, декілька господарчих споруд та автомобіль. Станом на 8:00 падіння уламків ворожих ракет зафіксовані у двох населених пунктах одного з районів Київської області. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що вранці росіяни атакували область ракетами. Повітряна тривога тривала понад дві години.

Завдяки роботі ППО влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури на Київщині не зафіксовано.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Оперативні групи продовжують працювати над виявленням наслідків ракетної атаки.

У пошкоджених будинках вибиті вікна, зруйновані фасади й дахи. Кравченко запевнив, що обласна адміністрація спільно з громадами надасть всю необхідну допомогу мешканцям пошкоджених осель.

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