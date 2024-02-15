Последствия атаки на Киевщине: повреждены 7 частных домов
Семь частных домов были частично разрушены, а автомобиль поврежден падающими осколками ракет во время утреннего обстрела в Киевской области Украины.
Количество пострадавших из-за ракетной атаки рф на Львов возросло: госпитализировали еще одного мужчину - ОВА
Количество пострадавших в результате российского ракетного обстрела Львова возросло до трех, поскольку еще один человек был госпитализирован.
Удар по Великому Бурлуку: из-под завалов достали тело женщины
Спасатели извлекли тело 74-летней женщины из-под завалов разрушенного дома после российской атаки на Великий Бурлук.
По Чугуеву ночью враг нанес ракетный удар, погибла женщина - ОВА
67-летняя женщина погибла после того, как российские войска ночью обстреляли город Чугуев Харьковской области, разрушив жилой дом.
Во Львове во время утренней атаки ранения получили мужчина и женщина - ОВА
Мужчина и женщина, проживающие на улице Научной во Львове, получили резаные ранения в результате нападения, которое также повредило близлежащие здания и автомобили.
В Хмельницкой области из-за вражеской атаки есть повреждения гражданских объектов - ОВА
По данным местных властей, гражданские объекты Хмельницкой области были повреждены в результате российской атаки в четверг утром.
Атака рф на Львов: на регион летело более 10 ракет, есть попадание в объект инфраструктуры - мэр
Мэр Львова сообщил, что во время вражеской атаки на регион было выпущено более 10 ракет, ПВО хорошо отработала, но есть попадания в объект инфраструктуры.
Еще плюс 950 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 399 090 человек личного состава и 6442 танка.
Сегодня Международный день онкобольного ребенка. Сколько детей в Украине болеют раком
В Украине ежегодно около тысячи детям ставлят диагноз рак. Из общего количества больных раком детей умирают 50%.
Российская атака на Запорожье привела к ранению четырех человек - мэрия
Четыре человека были ранены, когда российские войска атаковали инфраструктуру в Запорожье, повредив многоквартирные дома, учебное заведение и помещение объекта торговли.