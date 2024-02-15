Последствия атаки на Киевщине: повреждены 7 частных домов

Во время утренней атаки на Киевщину частично разрушены 7 частных домов, несколько хозяйственных построек и автомобиль. По состоянию на 8:00 падения обломков вражеских ракет зафиксированы в двух населенных пунктах одного из районов Киевской области. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Отмечается, что утром россияне атаковали область ракетами. Воздушная тревога продолжалась более двух часов.

Благодаря работе ПВО попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры на Киевщине не зафиксировано.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Оперативные группы продолжают работать над выявлением последствий ракетной атаки.

В поврежденных домах выбиты окна, разрушены фасады и крыши. Кравченко заверил, что областная администрация совместно с громадами окажет всю необходимую помощь жителям поврежденных домов.

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