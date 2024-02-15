На Київщині підрахували збитки завдані ранковим ракетним обстрілом – ОВА
Київ • УНН
За словами керівника ОВА Руслана Кравченка, збитки від ранкового ракетного обстрілу в Київській області зросли до 21 приватного будинку, 9 нежитлових будівель - парканів та гаражів, а також пошкоджено 1 автомобіль.
На Київщині підрахували завдані ранковим обстрілом збитки. За даними голови ОВА Руслана Кравченка збільшилась кількість пошкоджених об’єктів. Про це він повідомив на своїй фейсбук сторінці, передає УНН.
Наразі збільшилася кількість пошкоджених об’єктів. … Станом на 18:00 – це 21 приватний будинок. У них частково вибиті вікна, посічені двері, пошкоджені дахи та стіни. Загиблих та потерпілих немає. Крім того, уламками пошкоджено 1 автівку, а також 9 нежитлових об’єктів – паркани, гаражі, господарські приміщення.
Деталі
Начальник Київської ОВА зазначив, що ліквідаціі наслідків ранкової ракетної атаки продовжується. Оперативні групи все ще збирають інформацію. Всі факти воєнних злочинів фіксують правоохоронці.
Кравченко також додав, що власникам пошкоджених будинків вже надають необхідну допомогу.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що через ранковий удар армії рф по території Київської області пошкоджено 21 приватний будинок та один транспортний засіб.