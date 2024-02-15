На Киевщине объявили подозрение офицеру, который требовал у подчиненных деньги за рассмотрение социально-бытовых вопросов

Работники ГБР сообщили о подозрении начальнику одного из подразделений воинской части из Киевской области, который систематически требовал деньги с подчиненных военнослужащих за "положительное решение" социально-бытовых вопросов. Об этом сообщает в Государственное бюро расследований, пишет УНН.

С октября 2022 года по июнь 2023 года чиновник получил от 26 подчиненных более 160 тысяч гривен за оформление выплаты материальной помощи, отпусков, других социально-бытовых вопросов, которые возникали у военнослужащих во время прохождения службы, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что он предлагал свою платную "помощь" сразу во время получения соответствующих рапортов от подчиненных.

Офицер брал от 1,5 до 5 тысяч гривен с подчиненных за оформление выплаты материальной помощи и денег на оздоровление. Сумма взятки зависела от должности военнослужащего и суммы выплаты. При этом чиновник не боялся получать неправомерную выгоду на свою банковскую карту.

Фигурант подозревается в получении должностным лицом неправомерной выгоды ч. 3 ст. 368 УК Украины (Уголовный кодекс Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним

Перед судом предстанет командир взвода одной из воинских частей в Одесской области, который требовал с бойцов 4 тыс. гривен за возможность взять один день отгула.