На Одещині судитимуть посадовця військової частини, який брав з бійців гроші за надання відгулів

Перед судом постане командир взводу однієї з військових частин на Одещині, який вимагав з бійців 4 тис. гривень за можливість взяти один день відгулу. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДБР.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно командира взводу однієї з військових частин на Одещині, який вимагав з бійців плату за можливість взяти відгул. Обвинувальний вирок направлено до суд - йдеться у повідомленні ДБР.

Як зазначається, за день відгулу посадовець брав зі своїх військових по 4 тис. гривень, а у разі відмови давати гроші — погрожував підлеглим проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою.

Наразі працівники ДБР задокументували 10 фактів одержання посадовцем хабарів.

Крім того, встановлені факти застосування сили та побиття бійців, вказали в ДБР.

Військовослужбовець обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди, застосуванню насильства до підлеглого (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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