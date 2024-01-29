В Одесской области будут судить чиновника воинской части, который брал с бойцов деньги за предоставление отгулов

Перед судом предстанет командир взвода одной из воинских частей в Одесской области, который требовал с бойцов 4 тыс. гривен за возможность взять один день отгула. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей в Одесской области, который требовал с бойцов плату за возможность взять отгул. Обвинительный приговор направлен в суд - говорится в сообщении ГБР.

Как отмечается, за день отгула чиновник брал со своих военных по 4 тыс. гривен, а в случае отказа давать деньги - угрожал подчиненным проблемами с прохождением службы и даже физической расправой.

Сейчас работники ГБР задокументировали 10 фактов получения должностным лицом взяток.

Кроме того, установлены факты применения силы и избиения бойцов, указали в ГБР.

Военнослужащий обвиняется в получении неправомерной выгоды, применении насилия к подчиненному (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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