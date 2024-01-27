Дания выделит Украине $8,7 миллиона на поддержку борьбы с коррупцией

Дания выделит Украине 60 млн датских крон ($8,75 млн) на поддержку борьбы с коррупцией в рамках антикоррупционной программы Европейского Союза (EUACI). Об этом сообщает Министерство иностранных дел Дании, передает УНН.

Детали

Дания с 2016 года возглавляет антикоррупционную программу ЕС в Украине (EUACI). Во время визита в Украину министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен объявил о поддержке третьего этапа программы.

Еще до незаконного вторжения России Украина достигла значительного прогресса в борьбе с коррупцией, и даже пока страна находится в состоянии войны, ей удалось продолжить позитивное развитие. Но есть еще области, которые можно улучшить, и для мечты Украины о ЕС очень важно, чтобы мы помогли ей достичь своей цели сказал Расмуссен.

Отмечается, что ЕС делает свой вклад в будущую фазу программы на сумму более 70 млн датских крон, а Дания - почти 60 млн датских крон.

Дания объявила о готовности начать переговоры по подписанию гарантий безопасности - Кулеба