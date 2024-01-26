Дания объявила о готовности начать переговоры по подписанию гарантий безопасности - Кулеба

В Дании объявили о готовности начать переговоры по подписанию гарантий безопасности с Украиной. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дании Ларсом Льокке Расмуссеном, передает корреспондент УНН.

"Мы говорили о политике, я благодарю Ларса за объявление готовности Дании начать переговоры по подписанию гарантий безопасности. Мы проговорили тщательно наш график событий на пути членства Украины в ЕС. Здесь мы имеем Данию, как нашего непоколебимого друга и адвоката на уровне ЕС", - сказал Кулеба.

Расмуссен отметил, что они с Кулебой договорились начать конкретные переговоры по безопасности обязательств.

Кроме того, он Кулеба сообщил, что они с главой МИД Дании говорили о НАТО.

"Это тоже тема по которой мы скоординировали шаги, потому что впереди летом будет саммит НАТО в Вашингтоне. Готовиться к нему нужно уже сейчас. Собственно над этим мы уже работаем", - рассказал Кулеба.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали в Киеве соглашение о безопасности между двумя странами.

Также Польша присоединилась к декларации стран "Группы семи" относительно гарантий безопасности для Украины.