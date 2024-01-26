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Дания объявила о готовности начать переговоры по подписанию гарантий безопасности - Кулеба

Дания объявила о готовности начать переговоры по подписанию гарантий безопасности - Кулеба

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 16:18  •  13065 просмотра

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По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Дания намерена начать переговоры о подписании гарантий безопасности с Украиной. Обе страны также будут координировать шаги к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне.

В Дании объявили о готовности  начать переговоры по подписанию гарантий безопасности с Украиной. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дании Ларсом Льокке Расмуссеном, передает корреспондент УНН.

"Мы говорили о политике, я благодарю Ларса за объявление готовности Дании начать переговоры по подписанию гарантий безопасности. Мы проговорили тщательно наш график событий на пути членства Украины в ЕС. Здесь мы имеем Данию, как нашего непоколебимого друга и адвоката на уровне ЕС", - сказал Кулеба.

Расмуссен отметил, что они с Кулебой договорились начать конкретные  переговоры по безопасности обязательств.

 Кроме того, он Кулеба сообщил, что они с главой МИД Дании говорили о НАТО.

"Это тоже тема по которой мы скоординировали шаги, потому что впереди летом будет саммит НАТО в Вашингтоне. Готовиться к нему нужно уже сейчас. Собственно над этим мы уже работаем", - рассказал Кулеба.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали в Киеве соглашение о безопасности между двумя странами.

Также Польша присоединилась к декларации стран "Группы семи" относительно гарантий безопасности для Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
Данія оголосила про готовність розпочати переговори щодо підписання безпекових гарантій – Кулеба
Denmark announces readiness to start negotiations on signing security guarantees - Kuleba
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Дания объявила о готовности начать переговоры по подписанию гарантий безопасности - Кулеба

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