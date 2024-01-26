Дания объявила о готовности начать переговоры по подписанию гарантий безопасности - Кулеба
Киев • УНН
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Дания намерена начать переговоры о подписании гарантий безопасности с Украиной. Обе страны также будут координировать шаги к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне.
В Дании объявили о готовности начать переговоры по подписанию гарантий безопасности с Украиной. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дании Ларсом Льокке Расмуссеном, передает корреспондент УНН.
"Мы говорили о политике, я благодарю Ларса за объявление готовности Дании начать переговоры по подписанию гарантий безопасности. Мы проговорили тщательно наш график событий на пути членства Украины в ЕС. Здесь мы имеем Данию, как нашего непоколебимого друга и адвоката на уровне ЕС", - сказал Кулеба.
Расмуссен отметил, что они с Кулебой договорились начать конкретные переговоры по безопасности обязательств.
Кроме того, он Кулеба сообщил, что они с главой МИД Дании говорили о НАТО.
"Это тоже тема по которой мы скоординировали шаги, потому что впереди летом будет саммит НАТО в Вашингтоне. Готовиться к нему нужно уже сейчас. Собственно над этим мы уже работаем", - рассказал Кулеба.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали в Киеве соглашение о безопасности между двумя странами.
Также Польша присоединилась к декларации стран "Группы семи" относительно гарантий безопасности для Украины.
Дания объявила о готовности начать переговоры по подписанию гарантий безопасности - Кулеба
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Дания намерена начать переговоры о подписании гарантий безопасности с Украиной. Обе страны также будут координировать шаги к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне.
путин заявил, что против Украины воюет более 600 тысяч россиян
президент рф владимир путин заявил, что в конфликте против Украины задействовано более 600 000 военных на фронте боевых действий протяженностью более двух тысяч километров.
На киевском Подоле летом откроют сквер имени Голды Меир - Кличко
Киевские власти планируют этим летом открыть сквер в честь Голды Меир, основательницы Израиля, которая родилась в Киеве. Сквер будет обустроен с помощью украинских и международных благотворительных организаций.
Во время обстрела в Купянском районе россияне ранили полицейского во время обстрела в Купянском районе
Старший лейтенант полиции получил ранения во время вражеского обстрела в Купянском районе, в результате которого были разрушены дома и хозяйственные постройки. По данному факту начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Все идет по плану: Кулеба о передаче Украине Данией самолетов F-16
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, поставка самолетов F-16 из Дании в Украину идет по графику, и пока нет никаких угроз срыва этого процесса. Этот шаг рассматривается как исторический шаг для обеих стран.
В Украине в 2022-2023 годах было введено более 660 МВт мощностей возобновляемой энергетики
Несмотря на потерю значительных мощностей возобновляемой энергетики из-за российского вторжения, Украина ввела в эксплуатацию более 660 МВт новых мощностей возобновляемой энергетики в 2022-2023 годах. Страна стремится, чтобы к 2030 году возобновляемая энергетика составляла 25% ее энергетического баланса.
В Кривом Роге задержали подозреваемого, который попал в дом из РПГ
В Кривом Роге задержали ранее судимого за тяжкие преступления мужчину, который якобы обстрелял дом из РПГ. В ходе проведения оперативных мероприятий, правоохранители установили местонахождение и задержали 36-летнего стрелка.
Спасатели в Днепре спасли лебедя, который примерз на водоеме
Водолазы-спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Днепра спасли лебедя, который застрял на ледяном водоеме. Для освобождения птицы использовали лодку и водолазное снаряжение.
В Донецкой области россияне обстреляли Красногоровку: погибла женщина
Один мирный житель погиб и еще несколько получили ранения во время многочисленных российских артиллерийских обстрелов Красногоровки, прифронтового города в Донецкой области, что привело к призывам к эвакуации, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Фокус на производство дронов: Украина и Дания проведут форум оборонных индустрий
Украина и Дания проведут оборонно-промышленный форум, посвященный производству беспилотников, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.