Данія оголосила про готовність розпочати переговори щодо підписання безпекових гарантій – Кулеба

У Данії оголосили про готовність розпочати переговори щодо підписання безпекових гарантій з Україною. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Данії Ларсом Льокке Расмуссеном, передає кореспондент УНН.

"Ми говорили про політику, я дякую Ларсу за оголошення готовності Данії розпочати переговори щодо підписання безпекових гарантій. Ми проговорили ретельно наш графік подій на шляху членства України до ЄС. Тут ми маємо Данію, як нашого непохитного друга та адвоката на рівні ЄС", - сказав Кулеба.

Расмуссен зазначив, що вони з Кулебою домовилися розпочати конкретні переговори щодо безпекових зобов'язань.

Окрім того, він Кулеба повідомив, що вони з головою МЗС Данії говорили про НАТО.

"Це теж тема щодо якої ми скоординували кроки, тому що попереду влітку буде саміт НАТО у Вашингтоні. Готуватися до нього потрібно вже зараз. Власне над цим ми вже працюємо", - розповів Кулеба.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали в Києві угоду про безпеку між двома країнами.

Також Польща долучилася до декларації країн "Групи семи" щодо гарантій безпеки для України.