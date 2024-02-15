На Київщині оголосили підозру офіцеру, який вимагав у підлеглих гроші за розгляд соціально-побутових питань
Київ • УНН
Керівника військової частини у Київській області підозрюють у систематичному вимаганні понад 160 000 гривень від 26 підлеглих, пропонуючи за хабарі у розмірі від 1 500 до 5 000 гривень сприяти у вирішенні їхніх клопотань про надання матеріальної допомоги, відпусток та інших соціально-побутових питань.
Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного з підрозділів військової частини з Київщини, який систематично вимагав гроші з підлеглих військовослужбовців за "позитивне вирішення" соціально-побутових питань. Про це повідомляє в Державне бюро розслідувань, пише УНН.
З жовтня 2022 року по червень 2023 року посадовець отримав від 26 підлеглих понад 160 тисяч гривень за оформлення виплати матеріальної допомоги, відпусток, інших соціально-побутових питань, які виникали у військовослужбовців під час проходження служби,
Деталі
Зазначається, що він пропонував свою платну "допомогу" одразу під час отримання відповідних рапортів від підлеглих.
Офіцер брав від 1,5 до 5 тисяч гривень з підлеглих за оформлення виплати матеріальної допомоги та грошей на оздоровлення. Сума хабаря залежала від посади військовослужбовця та суми виплати. При цьому посадовець не боявся отримувати неправомірну вигоду на свою банківську карту.
Фігурант підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди ч. 3 ст. 368 КК України (Кримінальний кодекс України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Нагадаємо
Перед судом постане командир взводу однієї з військових частин на Одещині, який вимагав з бійців 4 тис. гривень за можливість взяти один день відгулу.