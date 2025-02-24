В Киевской область из-за ночной атаки рф поврежден недострой, пострадал охранник: показали последствия
Киев • УНН
Силы ПВО отразили атаку вражеских БпЛА на Киевскую область. В Броварском районе поврежден недостроенный многоэтажный дом, охранник получил стрессовую реакцию.
Киевскую область ночью российские войска в очередной раз атаковали дронами, работала ПВО. Из-за атаки рф в Броварском районе поврежден недостроенный многоэтажный дом, пострадал охранник, сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской ОГА Николай Калашник в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Очередная атака вражеских БпЛА на Киевщину. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано", - сообщил Калашник.
В результате вражеской атаки в Броварском районе поврежден недостроенный многоэтажный дом. Пожар между 23 и 24 этажом был оперативно ликвидирован. Охранник жилого комплекса, мужчина 1974 года рождения, получил острую реакцию на стресс
По его словам, вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте.
Спасатели оперативно потушили огонь и ликвидировали последствия российской атаки, сообщили в ГУ ГСЧС в области, показав последствия.
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