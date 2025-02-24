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В Киевской область из-за ночной атаки рф поврежден недострой, пострадал охранник: показали последствия

Киев  •  УНН

 • 7085 просмотра

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Силы ПВО отразили атаку вражеских БпЛА на Киевскую область. В Броварском районе поврежден недостроенный многоэтажный дом, охранник получил стрессовую реакцию.

Киевскую область ночью российские войска в очередной раз атаковали дронами, работала ПВО. Из-за атаки рф в Броварском районе поврежден недостроенный многоэтажный дом, пострадал охранник, сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской ОГА Николай Калашник в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Очередная атака вражеских БпЛА на Киевщину. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано", - сообщил Калашник.

В результате вражеской атаки в Броварском районе поврежден недостроенный многоэтажный дом. Пожар между 23 и 24 этажом был оперативно ликвидирован. Охранник жилого комплекса, мужчина 1974 года рождения, получил острую реакцию на стресс

- написал Калашник.

По его словам, вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте.

Спасатели оперативно потушили огонь и ликвидировали последствия российской атаки, сообщили в ГУ ГСЧС в области, показав последствия.

Над Украиной сбили 113 из 185 вражеских дронов, 71 - не достиг целей24.02.25, 08:14 • 11583 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиевская область
ukrainaУкраина
kievКиев

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