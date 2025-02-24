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05:23 • 3796 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120713 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181691 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146173 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137964 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116922 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107692 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102957 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140862 перегляди

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На Київщині через нічну атаку рф пошкоджено недобуд, постраждав охоронець: показали наслідки

Київ • УНН

 • 26392 перегляди

Сили ППО відбили атаку ворожих БпЛА на Київську область. У Броварському районі пошкоджено недобудований багатоповерховий будинок, охоронець отримав стресову реакцію.

Київську область уночі російські війська вкотре атакували дронами, працювала ППО. Через атаку рф у Броварському районі пошкоджено недобудований багатоповерховий будинок, постраждав охоронець, повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської ОДА Микола Калашник у понеділок у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Чергова атака ворожих БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано", - повідомив Калашник.

В результаті ворожої атаки в Броварському районі пошкоджений недобудований багатоповерховий будинок. Пожежа між 23 та 24 поверхом була оперативно ліквідована. Охоронець житлового комплексу, чоловік 1974 року народження, отримав гостру реакцію на стрес

- написав Калашник.

З його слів, уся необхідна медична допомога була надана на місці.

Рятувальники оперативно загасили вогонь і ліквідували наслідки російської атаки, повідомили у ГУ ДСНС в області, показавши наслідки.

Над Україною збили 113 зі 185 ворожих дронів, 71 - не досяг цілей24.02.25, 08:14 • 25319 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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