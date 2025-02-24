На Київщині через нічну атаку рф пошкоджено недобуд, постраждав охоронець: показали наслідки
Київ • УНН
Сили ППО відбили атаку ворожих БпЛА на Київську область. У Броварському районі пошкоджено недобудований багатоповерховий будинок, охоронець отримав стресову реакцію.
Київську область уночі російські війська вкотре атакували дронами, працювала ППО. Через атаку рф у Броварському районі пошкоджено недобудований багатоповерховий будинок, постраждав охоронець, повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської ОДА Микола Калашник у понеділок у Telegram, пише УНН.
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"Чергова атака ворожих БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано", - повідомив Калашник.
В результаті ворожої атаки в Броварському районі пошкоджений недобудований багатоповерховий будинок. Пожежа між 23 та 24 поверхом була оперативно ліквідована. Охоронець житлового комплексу, чоловік 1974 року народження, отримав гостру реакцію на стрес
З його слів, уся необхідна медична допомога була надана на місці.
Рятувальники оперативно загасили вогонь і ліквідували наслідки російської атаки, повідомили у ГУ ДСНС в області, показавши наслідки.
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