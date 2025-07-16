В Херсонской области зафиксирован очередной торнадо

В Украине зафиксировали очередной торнадо - на этот раз в Херсонской области, о чем сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram в среду, пишет УНН.

Детали

"Сезон торнадо на Херсонщине!" - подписал Прокудин соответствующее видео.

Напомним

Метеорологи рассказали, как возникают смерчи и стало ли их больше в Украине.

В экспертной среде предупреждают о возможном увеличении таких явлений в Украине из-за изменения климата.