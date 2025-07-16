В Херсонской области зафиксирован очередной торнадо
Киев • УНН
На Херсонщине зафиксирован очередной торнадо, о чем сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Метеорологи предупреждают о возможном увеличении таких явлений в Украине из-за изменений климата.
В Украине зафиксировали очередной торнадо - на этот раз в Херсонской области, о чем сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram в среду, пишет УНН.
Детали
"Сезон торнадо на Херсонщине!" - подписал Прокудин соответствующее видео.
Напомним
Метеорологи рассказали, как возникают смерчи и стало ли их больше в Украине.
В экспертной среде предупреждают о возможном увеличении таких явлений в Украине из-за изменения климата.