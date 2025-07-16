На Херсонщині зафіксовано черговий торнадо

В Україні зафіксували черговий торнадо - цього разу у Херсонській області, про що повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram у середу, пише УНН.

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"Сезон торнадо на Херсонщині!" - підписав Прокудін відповідне відео.

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