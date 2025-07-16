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На Херсонщині зафіксовано черговий торнадо

Київ • УНН

 • 536 перегляди

На Херсонщині зафіксовано черговий торнадо, про що повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Метеорологи попереджають про можливе збільшення таких явищ в Україні через зміни клімату.

На Херсонщині зафіксовано черговий торнадо

В Україні зафіксували черговий торнадо - цього разу у Херсонській області, про що повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram у середу, пише УНН.

Деталі

"Сезон торнадо на Херсонщині!" - підписав Прокудін відповідне відео.

Нагадаємо

Метеорологи розповіли, як виникають смерчі та чи побільшало їх в Україні.

В експертному середовищі попереджають про можливе збільшення таких явищ в Україні через зміни клімату.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоПогода та довкілля
Прокудін Олександр Сергійович
Херсонська область
Україна
Tesla
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