На Херсонщині зафіксовано черговий торнадо
Київ • УНН
На Херсонщині зафіксовано черговий торнадо, про що повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Метеорологи попереджають про можливе збільшення таких явищ в Україні через зміни клімату.
В Україні зафіксували черговий торнадо - цього разу у Херсонській області, про що повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram у середу, пише УНН.
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"Сезон торнадо на Херсонщині!" - підписав Прокудін відповідне відео.
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Метеорологи розповіли, як виникають смерчі та чи побільшало їх в Україні.
В експертному середовищі попереджають про можливе збільшення таких явищ в Україні через зміни клімату.