На Херсонщине задержаны еще двое коллаборанток, одна из них "маскировалась" под вымышленным именем

Служба безопасности задержала еще двух коллаборантах, которые работали на рф в период оккупации правобережной части Херсона. Среди них-бывший чиновник местного подразделения Фонда социального страхования. Для конспирации вражеская приспешница использовала "псевдоним", которым, в частности, подписывала" распорядительные " документы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Во время захвата областного центра она поддержала рашистов, за что получила "должность" в местной оккупационной администрации рф. Там при протекции гауляйтера Сальдо фигурантка возглавила так называемый "отдел соцполитики, - говорится в сообщении.

Детали

Находясь в рядах псевдо учреждения, коллаборантка подыскивала "единомышленников", из которых пыталась сформировать "штат" своего подразделения. Также она вводила "законодательство" страны-агрессора и переводила все банковские расчеты на российские рубли. Для конспирации вражеская приспешница использовала "псевдоним", которым, в частности, подписывала" распорядительные " документы.

После деоккупации областного центра она осталась в городе, а затем устроилась в местный Пенсионный фонд. Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность фигурантки и ее попытки спрятаться в государственном учреждении от правосудия.

Еще одна разоблаченная коллаборантка - жительница Корабельного района Херсона. Во время оккупации областного центра она вступила в "избирком" рашистов. Там она агитировала местных жителей "проголосовать" за присоединение региона к составу России.

Для сбора "голосов" она делала подворовые обходы и агитировала местных жителей поставить в незаконных бюллетенях отметки в пользу рф. После освобождения города коллаборантка пыталась скрываться, однако Служба безопасности установила ее местонахождение и задержала.

Сейчас следователи СБУ сообщили обеим злоумышленницам о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Задержанные находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним

Суд вынес приговоры двум коллаборантам, которые " сдавали " украинских патриотов во время боев за Харьковщину и Луганщину.